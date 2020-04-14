新冠肺炎：擬向停業中小企發補助金　擴大派錢對象

日本政府日前向東京等7個都府縣頒布緊急狀態令，北海道和札幌市周日（12日）亦自行宣布進入緊急狀態。日媒周二（14日）引述消息指，東京都政府計劃於下月7日起，依次向響應《新冠病毒特別措施法》停業要求的中小企發放補助金，力爭在本月內接受申請。當局又計劃，擴大30萬日圓（約2.16萬港元）生活補貼的發放對象，包括要照顧停課孩子的在職女性等。

東京都要求娛樂設施、大學等6類行業與設施停業，食店等縮短營業時間至晚上8時。當地政府擬向配合措施的中小企，發放50萬日圓和100萬日圓（約3.6萬至7.2萬港元）的「合作金」。消息指，政府打算在都議會通過補充預算案後，本月內接受企業申請，申請數或逾10萬，涉款1000億日圓；具體計劃最快於周三（15日）公布。埼玉縣川口市、福岡市等地亦各自出台經濟援助對策。

首相安倍晉三日前在Twitter拍片呼籲民眾留家避疫，右邊可見他在家中看書喝茶，與寵物狗玩耍等，左邊則是歌手星野源奏唱歌曲《在家跳舞吧》。影片引起民眾批評「離地」；多個在野黨亦批評安倍毫無危機感，使用歌手影片前沒有通知本人。內閣官房長官菅義偉周一（13日）回應稱，拍片是為了呼籲年輕人避免外出，在社交網發布非常有效。安倍另在國會否認應對疫情的措施遲緩，稱最快下周向國會提交額外預算，可望下月派錢。

面對防護物資供應緊絀，大阪有醫生要穿垃圾袋代替防護衣，當局呼籲民眾捐出雨衣。青森及京都等地的7間監獄安排囚犯改為生產布口罩，自上月起接受民間企業訂單，目前每月可生產約6.6萬個口罩。而大阪和京都2間監獄則安排囚犯生產防護衣，爭取一個月生產4600套；橫濱及札幌的監獄亦將加入行列。