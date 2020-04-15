新冠肺炎：東盟與中日韓特別峰會　同意避免病毒污名化

東盟與中國、日本、南韓的領導人舉行抗疫視像特別峰會。（中新社圖片）

東盟與中國、日本、南韓的領導人周二（14日）舉行抗擊新冠肺炎疫情視像特別峰會。中國外交部亞洲司司長吳江浩在會後舉行的媒體吹風會上表示，各方在遏制疫情擴散蔓延、提高公共衞生治理水平、推動東亞盡快恢復經濟發展三個方面達成共識，並一致同意避免將病毒污名化和歧視性的做法。

吳江浩指出，與會各方同意繼續分享訊息，加強藥物和疫苗研發合作等技術支持，確保藥物和醫療物資供應。各方同意探討從合作基金中劃撥一部分資金，支持東盟國家應對疫情；並就防情儲備不足等問題，探討建立重要醫療物資儲備機制。同時避免污名化和歧視性的做法，與世界衞生組織和國際社會密切合作，共同維護全球公共衞生安全。

各方一致同意，致力降低疫情對經濟社會的影響，維護必要的經貿合作與人員往來，保持貿易投資往來和適度開放，並制訂疫後經濟復甦計劃，採取積極舉措促進經濟增長，加大對中小企業和困難群體的支持。並歡迎世界銀行、亞洲開發銀行等多邊金融機構，為應對疫情提供資金支持。

吳江浩最後指出，中方對會議取得的成果感到滿意，願與各方保持密切合作，積極落實這次會議達成的共識，採取切實有效行動早日共同戰勝疫情、提高公共衞生水平、恢復地區經濟活力。