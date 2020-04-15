新冠肺炎：不滿華使館批評疫情處理　法國外長傳召中國大使

法國外交部長勒德里昂周二（14日）傳召中國駐法國大使，就中國使館對法國處理新冠疫情的批評表達不滿。

勒德里昂在周二發出的一份聲明中稱，當日早上傳召中國駐法大使時，明確向對方表達了不認同中國駐法使館人員公開發表的部分意見，又指該等言論不符合中法兩國良好的雙邊關係。

中國駐法國大使館周日（12日）在其網站上發表了一篇題為《把顛倒的事實再顛倒過來——一名中國駐法國使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察（之四）》的長文，沒有公開姓名的中國外交官在文中反駁西方媒體、專家以及政客對中國處理新冠肺炎疫情的批評。法國媒體指出，該文章提到法國的養老院護理人員擅離職守，集體逃離，導致老人成批餓死、病死，此說法引來法國方面極大的反彈。相關文章目前仍可在使館的官方網站找到，然而文中批評的是西方國家的養老院護理人員，未見有直接批評法國養老院護理人員的字眼。

法國周二新増762宗新冠肺炎死亡病例，累計15729死，成為意大利、西班牙和美國之外，第4個病歿人數超過15000的國家，不過在深切治療部留醫的病人數目連續第6日下跌，在周二跌至6730人，減少了91人。