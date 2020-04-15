新冠肺炎：4月首周死亡數創新高　護老院全員檢疫

英國政府將為所有在護老院的人士檢疫；圖為英國的護老院外貌。（Getty Images圖片）

英國的新冠肺炎疫情嚴重，至周三（15日）累計近9.5萬人染疫，逾1.2萬人死亡。英國國家統計局數據顯示，4月首周是英國2005年有紀錄以來最多人死亡的一周，共16387人死亡，其中3475人死於新冠肺炎。

數據顯示，截至4月3日為至的一周內英國有逾1.6萬人死亡，當中21%是新冠肺炎死者，創英國記錄每周死亡人數15年以來的新高。英媒相信，截至上周六（11日）的一周死亡數字會再破紀錄。

英國政府周二（14日）宣布，將向所有出現病徵的護老院住客及職員，提供新冠病毒檢測。衞生及社會關懷大臣夏國賢指出，檢測是對抗疫情的關鍵，作為遏止疫情擴散及拯救生命的計劃一部分，政府將確保所有在護老院的人都可以接受檢測，會擴大政府檢測能力至每日10萬次。

另外，英國的封城令踏入第4周，在野工黨要求政府交代撤銷限制的安排。約翰遜內閣周四（16日）將商討封城問題，有知情人士稱在疫情未到頂峰時就討論撤銷防疫措施，會混淆民眾需要留在家中的信息。