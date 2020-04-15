新聞集團女記者洩密案　法院裁定警搜查令無效

澳洲聯邦警察去年指控梅鐸旗下的新聞集團女記者梅瑟斯特（Annika Smethurst），刊登有關澳洲政府的機密文件，同年7月突擊搜查她位於坎培拉的寓所並檢走證物，引發政府打壓新聞自由爭議。梅瑟斯特入稟尋求推翻搜查令，聯邦高等法院周三（15日）裁定，警方當日的搜查令無法律效力，但可以保留從梅瑟斯特家中帶走的證物。

梅瑟斯特於2018年4月在《星期日電訊報》報道，內政部及國防部正擬定計劃，賦予情報機構澳洲信號局（ASD）權力，首次監控國民的電郵、銀行帳戶及文字訊息。聯邦警察指控梅瑟斯特洩露機密，於報道出街近一年後獲得法庭手令搜查其住所，她後來被捕。

參與此案的7名法官一致同意警方的搜查令無效，指它列出錯誤的法律依據，以及沒有列明梅瑟斯特受查的罪名，裁定聯邦警察要向梅瑟斯特及新聞集團賠償。梅瑟斯特一方亦要求法庭下令警方交還在寓所取得的證物或刪除所有備份，惟法官最終拒絕頒令，意味警方可保留相關證物。聯邦警察表示正研究法庭裁決，會就此採取下一步行動。