新冠肺炎：疫情下大選開鑼　投票率料創新高

南韓第21屆國會議員選舉周三（15日）舉行，全國253個選區逾萬個票站，早上6時開放予民眾投票，成為全球首個在新冠肺炎疫情下舉行大選的國家。疫情成為今次大選的焦點之一，票站採取嚴格的防疫措施，不少民眾已提前投票以避開人潮，外界預期投票率將創新高。

中央選舉管理委員會將於當晚6時半左右開始點票，料於周四（16日）凌晨才有初步結果，點票進度較慢或票數接近的選區將較遲才有結果。全國有近4400萬名選民，截至周三下午1時已有逾2000萬人投票；連同日前的缺席投票、不在籍投票及境外投票，投票率達49.7%，比上屆同期的37.9%高出11.8個百分點。

今次選舉將產生253名分區議員和47名不分區議員，多達35個政黨派人競逐，選民要分別填寫兩張選票。根據首次生效的新選舉法，不分區議席中有30席按政黨得票率分配，有利小黨。執政的共同民主黨及在野的未來統合黨為爭取不分區議席，特地成立「衞星黨」搶票。現時佔120席的共同民主黨，希望進一步爭取130席以上，總統文在寅大打防疫牌助攻。

由於疫情仍未平息，票站規定選民進入票站前要量體溫，排隊時要保持1米距離，投票時亦要戴上膠手套；而需要居家隔離的選民，則安排在稍後時間投票。當地民眾高度關注今次選舉，加上新選舉法把投票年齡下調至18歲，投票率有望刷新紀錄。