疑不滿中方飛機佔跑道　澳洲軍機拒着陸

大平洋島國瓦努阿圖近日受強颱風「哈羅德」吹襲，一度處於全國緊急狀態。澳洲皇家空軍一架運輸機原定當地周日（12日）運載一批物資到當地，卻傳因為機場跑道被同樣運送醫療物資到當地的中國飛機佔用，澳洲運輸機最後決定返航，延至周一（13日）才再飛往當地。

英媒報道指，一架來自中國廣東省、運送新冠病毒防疫用醫療物資到當地的飛機，上周六（11日）飛抵瓦努阿圖維拉港的機場。報道引述當地機場負責人稱，該中國飛機一直停在跑道一端，跑道仍可供使用。當時機場控制塔通知澳洲皇家空軍的運輸機可以降落，但該機在空中盤旋後最後決定返航。

澳洲國防部長未有回應。其後負責瓦努阿圖事務的澳洲高級專員在一份聲明中表示，澳洲皇家空軍的運輸機周一已抵達維拉港機場，將一批包括帳篷、毛氈、太陽能燈等價值400萬澳元（約1990萬港元）的物資送到當地。

澳洲外交政策智庫洛伊國際政策研究所太平洋島項目主任普賴克表示，這次的機場事故「很奇怪」。傳統上澳洲是瓦努阿圖的最大援助國家，但中國近年加大對該太平洋島國的援助，無形中與澳洲形成競爭關係。