新冠肺炎：財長斥中國重開野味市場　拒停向世衞撥款

澳洲至今有6445人確診新冠肺炎，當中63人病歿。財政部長弗呂登貝格周三（15日）表示，澳洲不會跟隨美國停止向世界衞生組織（WHO）提供資金，但不代表他們認同世衞的一切，並再次批評世衞支持中國重開野味市場的決定。總理莫里森則表示，不會倣效新西蘭政客減薪。

美國總統特朗普周二（14日）宣布暫停向世衞撥款後，澳洲政府內出現類似聲音，要求因應世衞變革才提供資金。弗呂登貝格開腔批評世衞，但拒絕倣效美國做法，稱：「我們向世衞提供資金，不代表我們認同他們所做的一切，世衞認為中國的野味市場適合繼續營運，令人難以置信，他們不應這樣做，這是奪去全球無數性命的疫情源頭。」

對於新西蘭政府內閣及公共機構管理層減薪共度時艱，弗呂登貝格則拒絕跟從。他向記者表示：「我們已凍結政客及公務員的加薪了。」莫里森同日亦表明，不會倣效新西蘭的做法。

另外，西澳省珀斯35歲男子大衞（Jonathan David），上月27日從維多利亞省返回珀斯後，被送到一間酒店隔離14天，但期間多番偷偷外出，於本月4及5日探望女友及取得食物。酒店職員發現後通報警方，警員上門查看時當場斷正大衞未有留在酒店房。他周三在庭上認罪，被判囚半年及罰款2000澳元（約9825港元），成為該國因違隔離令而下獄的首例。