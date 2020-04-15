新冠肺炎︰國會議員減薪2成　上月外國遊客急減93%

日本新冠肺炎疫情嚴峻，東京都周三（15日）新增127人確診，全國則新增297人確診。不計鑽石公主號，日本國內合共8470人確診。而近日國會職員和議員家屬染病個案增加，國會將減少出席委員會的議員數目，執政和在野黨議員同意未來一年減薪2成。

其中東京赤坂議員宿舍，自民黨眾議員船橋利實及其家人確診新冠肺炎，另外自民黨嶋山二郎的男秘書及一名眾議院職員亦確診。眾議院周二（14日）起，減少委員會舉行數目，又減少參與議員數目70%至80%。

另外，日本政府觀光局周三公布，上月到訪日本的外國旅客人數只有約19.4萬人，比去年同期大跌93%，減幅打破了自2011年4月三一一地震後遊客人數下跌62%的紀錄。這也是自1989年2月之後，31年來首次錄得每月入境旅客人數低於20萬。

受疫情影響，日本在上月先後對來自中國、南韓乃至歐洲的旅客封關，加上東京、大阪等地宣布緊急狀態，平日擠滿遊客的東京淺草寺、銀座、新宿歌舞伎町和秋葉原等地行人稀少。為免人多聚集引致播毒危機，大阪道頓堀一帶暫停夜市，心齋橋地標固力果人招牌亦宣布熄燈直至另行通告為止。

北陸著名的立山黑部北阿爾卑斯觀光路線今年剛在周三宣布開山，但停留看雪牆的安排因疫情暫時取消。在堂室車站，全個上午到訪遊人不到10名。經營這觀光路線的公司表示，本月一個旅行團的預約都沒有，先前的預約亦全被取消，可謂損失慘重。