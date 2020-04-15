與馬來西亞達共識　美將歸還一馬公司3億美元資產

馬來西亞總理穆希丁周三（15日）指，美國政府答應將歸還一馬發展公司（1MDB）的3億美元（約23.4億港元）資產，超越之前預計的2.4億美元（約18.72億港元）。

穆希丁上午發表聲明稱，美國司法部轄下的「高層腐敗資產追回單位」成功追回上述資產。這些資產原本已被政府欲拘捕的馬來西亞籍富商劉特佐轉讓及出售，但美國司法部提出充公訴訟，劉特佐最終在去年10月30日與美國司法部達成和解，答應交出這些資產來換取不被美國政府起訴。

穆希丁感謝美國政府與美國駐馬來西亞大使館，同時也稱讚馬來西亞財政部長及檢察總長，讓彼此能順利協商達成共識。他強調，目前政府仍會積極向多國追回一馬公司資產，並希望未來能與美國政府、美國司法部及其他外國機構合作，以便討回原屬於一馬發展公司的資金。

一馬發展公司（1MDB）是由馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）在2009年上任後成立的主權基金，成立的宗旨是要將馬來西亞發展成為地區金融中心。與馬來西亞合作調查的美國司法部之前表示，2009年至2015年間，一馬公司遭不當挪用至少45億美元（約350億港元），前馬來西亞總理納吉布被控收受6.8億美元（約53億港元）。