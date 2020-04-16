新冠肺炎：戴高樂號確診人數飆升　668名船員證實染疫

法國海軍核動力航空母艦戴高樂號的新冠肺炎疫情擴大，確診船員人數由本周日（12日）的50人急增至周三（15日）的668人，31名要入院的患者中有1人要到深切治療部留醫。

法國海軍在上周三起開始對周日戴高樂號戰鬥群的船員進行新冠病毒測試，至本周日只測試了66人，至周三時已對1767人進行測試，結果確診人數急增。目前尚有530人的測試結結果尚未出爐。戴高樂號的船員目前已在土倫軍港接受隔離，艦隻和其他軍機亦正進行消毒。因為疫情關係，戴高樂號本來為期3個月的海上任務縮短了10天。

法國當局周三表示，截至當天該國累計新冠肺炎確診病例達106206宗，較前一日新增2633例；累計死亡病例17167宗，較前一日多1438宗。不過，正在住院接受治療的患者1有31779人，較前一天減少513人，這是住院治療的病例首次出現減少。

中國駐法國大使館日前在網站貼文，反駁西方對中國處理新冠肺炎疫情的批評，文中有指摘法國的內容，法國外長勒德里昂周二召見中國駐法大使表達不滿。有關風波在周三仍未平息，勒德里昂周三再次召見中國大使，要求對方解釋該文章為仍未從網站移除。