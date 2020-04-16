新冠肺炎：總理夫人改貼文　稱「欠台灣總統一個道歉」

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣向新加坡、德國等國家提供口罩。新加坡總理夫人何晶在一條台灣捐口罩的新聞留言「Errr…」，引發兩地網民論戰。她周三（15日）在Facebook分享故事，卻附上「蔡英文網軍橫行」影片，令人不解。她其後修改貼文，並表示「我欠台灣總統一個道歉」。

何晶分享一位新加坡母親帶着兒子到台灣求醫，治好耳朵疾病，成功救回生命的溫暖故事。惟下方卻附上指控「蔡英文口罩外交失敗」、「蔡英文網軍橫行」影片，引來熱議。

她之後再發文稱，自己不同意影片中的部分內容，「我欠台灣總統一個道歉」；並表示自己不懂得如何編輯影片。她直言「在這場對抗新冠病毒的過程中，沒有人是該被孤立的，我們應該相互幫助，一起渡過難關」，又用中文寫「大家加油」。

此外，德國政府發言人塞伯特（Steffen Seibert）和德國外交部發言人阿德巴赫（Maria Adebahr），日前被問及從哪些國家及地區獲贈口罩時，未提到台灣，被質疑是否迫於中國大陸的壓力而不敢宣揚。他們無正面回應，僅表示感謝其他國家地區的幫忙。