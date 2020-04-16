Banksy居家塗鴉　浴室變「老鼠樂園」

英國民眾需居家避疫，神秘塗鴉藝術家Banksy也不能免俗，要留在家中工作，惟有在家中發揮滿溢的繪畫創意。雖然其畫作千金難求，惟他周三（15日）在Instagram上傳新作時，不禁抱怨指在家工作被妻子嫌棄，原來其新傑作以自家的洗手間為畫板，牆上繪滿老鼠，連鏡子都歪在一邊，混亂情況令網民忍俊不禁。

由Banksy上傳的5張照片可見，浴室變成老鼠樂園，在牆上繪有8隻正在大肆搗蛋的老鼠。除了滿地廁紙，有老鼠被布置成將鏡子推至歪斜，鏡中倒映出一隻正在記錄居家日數的老鼠；也有老鼠掛在毛巾環上，並一腳將牙膏踩至噴灑，連坐廁都有老鼠在惡劣小便。

滑稽場面看來有趣，但Banksy將浴室弄得一團糟，善後工夫必定繁多，難怪他在貼文表示：「我妻子討厭我在家工作。」網民對Banksy的浴室「設計」十分欣賞，紛紛大讚這是傑作。有人笑言，Banksy令家中廁所升價百倍，相比整間屋更值錢，更有人開玩笑補充指：「我們會盡量不出賣你。」

身份成謎的Banksy25年前開始游擊式創作街頭塗鴉，老鼠的身影在其作品時有出現。Banksy的作品遍布倫敦等英國多地，以敢於挑戰政治、種族等問題著稱，並因極具話題性而受到收藏家及名人青睞，對上一幅作品是情人節時，繪於其家鄉布里斯托爾一間民宅，一個小女孩持彈弓向天射出紅花煙火的塗鴉。