新冠肺炎：歐洲10日增百萬新症　世衞警告仍處風眼

歐洲的新冠肺炎疫情雖有緩和之勢，但世界衛生組織歐洲區域辦事處主任克盧格（Hans Kluge）周四（16日）表示，疫情大流行的陰霾仍籠罩歐洲；雖然一些國家準備復工復課，但鑑於病毒傳播的複雜性和不確定性，世衞提醒各國政府必須保持警覺和耐心，強調抗疫之戰沒有「速勝」。

克盧格在丹麥哥本哈根召開網上新聞發布會時說，雖然春日已至，歐洲仍處於新冠大流行的「暴風眼」。過去10天，歐洲報告的確診病例數幾乎翻了一番，接近100萬宗，約佔全球確診病例數一半，死亡病例近9萬宗。雖然西班牙、意大利、德國、法國和瑞士的疫情數字，最近幾周出現了「積極信號」，但英國、烏克蘭、俄羅斯等國情況並不樂觀。

克盧格呼籲各國政府和衞生當局不要放鬆警惕，而世衞歐洲區域辦事處下周初也將發布新的應對新冠病毒的地區指南。克盧格建議各國在決策時充分考慮以下幾點：新冠病毒傳播得到控制的證據；確保公共衞生和醫療系統識別、檢測、追蹤和隔離感染者的能力；病毒在護老院等高風險場所的爆發風險是否降至最低；工作場所防範措施是否足夠；輸入風險是否可控等等。他也呼籲各國相互觀察和學習，特別是參考已放鬆限制措施國家的經驗。