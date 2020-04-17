塔利班釋20政府軍人員　美駐阿富汗基地受襲5職員死

美國月前與塔利班簽署歷史性的和平協議後，仍在斡旋阿富汗與塔利班之間的和談。雙方周四（16日）再按照和約互相釋放囚犯；然而美國駐阿富汗的空軍基地當晚突遭一群槍手襲擊，至少5名基地職員身亡，令局勢再起波瀾。

在塔利班與阿富汗政府周四交換囚犯前一晚，阿富汗政府軍表示在喀布爾遭受塔利班襲擊，至少9名阿富汗軍人身亡；但塔利班未有認責。在劍拔弩張情況下，塔利班周四仍釋放20名阿富汗政府軍人及警察等，阿富汗政府據報亦陸續釋放數百名塔利班成員，完成部分囚犯交換。

另外，俄羅斯傳媒引述消息報道，一群槍手在當地時間周四晚上10時許，於巴格拉姆空軍基地發動伏擊。基地有5人被擊斃，另有4人中槍；據當地傳媒報道，所有死傷者均為阿富汗籍。暫時未有組織認責，美軍亦未發聲明回應有關襲擊。

巴格拉姆空軍基地是美軍位於中東的最大軍事基地；北約早前曾公布，上月曾有5枚火箭射向該個基地，但無人傷亡。在阿富汗政府與塔利班和談局勢不穩、美國試圖挽救和平協議之際，美軍基地受襲恐再令情勢生變。

美國與塔利班的和平協議訂明，華府需促成阿富汗政府釋放5000名塔利班人員，而美軍則將逐步撤出阿富汗。然而阿富汗政府未完全配合，雙方和談一波三折，衝突頻仍。在新冠肺炎疫情肆虐下，阿富汗總統艾哈邁德扎伊周三（15日）呼籲塔利班停火，但暴力襲擊未平。