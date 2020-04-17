新冠肺炎︰英稱與華關係難如常　澳洲促北京查病源

新冠肺炎疫情在全球大爆發，多國陸續將責任矛頭指向疫情先發地中國。繼美國總統特朗普後，暫代英國首相職務的外相藍韜文周四（16日）指，應徹查疫情是如何在中國爆發傳出，明言今後的中英關係將生變。澳洲內政部長達頓周五（17日）亦要求中國提高透明度，並查明病毒源頭。

藍韜文在記者會表明，疫情過後對華交往「毫無疑問地不能一切如常」。他指，中國必須面對「艱難的問題」，解釋新冠肺炎疫情的源頭。他稱，世界需要知道在疫情初期中國發生了甚麼事，亦要為危機進行極深入而平衡的科學探討，包括疫情是如何發生。早前有英媒指，英國政府正調查疫情源頭，包括與中國實驗室有關的可能性。

達頓周五受訪時指，國內60多名新冠肺炎病歿者的家屬，有權知道病毒的源頭。他劍指中國稱︰「我想中國執政官員應負責回答這些問題，向民眾交代事情真相。」在野工黨副黨魁馬利斯（Richard Marles）更直指，中國欠了全世界一個解釋。總理莫里森則指，澳洲在疫情後有意與中國保持強大的貿易關係，但會認清當中的問題。