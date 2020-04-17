新冠肺炎︰沃加沃加撤昆明姊妹市關係　市長發道歉信

新冠肺炎疫情下，多國劍指疫情先發地中國。其中，澳洲新南威爾士省的城市沃加沃加（Wagga Wagga）市議會日前通過表決，斷絕和中國昆明市的姊妹城市關係。昆明譴責做法，沃加沃加市長康基（Greg Conkey）周四（16日）則去信昆明市長致歉，更表明將提出新動議，撤回決定。

沃加沃加市議會主席芬內爾（Paul Funnell）認為，該市不應和隱瞞疫情並危害全球的共產主義國家保持關係，周二（14日）提出撤銷兩地22年的姊妹市關係，獲議會表決通過。康基當晚因病缺席會議，他事後指出該市每年與中國有以千萬澳元計的生意來往，表明將於月底另提動議，廢除解除姊妹城市的決定。

昆明市政府新聞辦回應指，沃加沃加個別議員在市長缺席下，主導通過該個動議；昆明對有關議員「抹黑和污衊」中國政制及防疫工作，表示反對及譴責。昆明市長王喜良周四接獲康基的道歉信，強調兩地關係一直友好，「少數人對此的褻瀆不能代表主流民意」。