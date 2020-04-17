新冠肺炎︰安倍指疫情如國難　東京單日新症破200

日本的新冠肺炎疫情持續擴大，其中東京周五（17日）的單日新症突破200宗，再創新高，都內病例累計逼近2800宗。全國則已有逾9300宗確診，其中191人病死。首相安倍晉三宣布全國進入緊急狀態後，形容事態堪稱「國難」，呼籲民眾上下團結，配合留家避疫。

日本再有一名內閣辦公室官員確診新冠肺炎，是內閣辦公室第三例。當局指，該名確診者為50多歲官員，上周五（10日）出現病徵後未有與其他大臣密切接觸。而曾與他共事的2名官員則留家隔離，暫未接受病毒檢測。

另外，日本電報電話公司（NTT）分析用戶手機數據公布，早於上周進入緊急狀態的東京都、大阪府等7地，外出人流可見明顯減少40%至70%，反映政府措施初見成效。總務相高市早苗周五則指，政府將當初預定派發30萬日圓（約2.2萬港元）的措施，改為派發10萬日圓（約7200港元）後，將可以更快完成派錢。

日本政府早前決定向每個家庭派發兩個布口罩，引發成效不足的撻伐。當局周五（17日）開始派送約2000萬個布口罩，預計於月中完成派發。政府發放口罩料花費約466億日圓（約33.5億港元），有民眾質疑︰「這金額都可以建醫院了，明明布口罩自己也能做。」亦有人批評布口罩尺寸太少，成年男子難以使用。