新冠肺炎：英國感染率高於歐洲　德檢測成效領先

歐洲的新冠肺炎疫情雖見緩和，惟英國疫情不容樂觀，成為歐洲確診病例及病歿人數增幅最大的國家。奧地利衞生部長周四（16日）更點名指出，英國感染率讓歐洲感到恐懼。英國廣播公司（BBC）有評論認為，英國應效法德國實施大規模檢測，控制疫情傳播。

奧地利衞生部長安舒奧伯（Rudolf Anschober）在新聞發布會公布數據圖表，指出英國過去10日的新增感染率冠絕歐洲，平均每日增長高達7.5%。瑞典的5.7%、法國的3.7%、西班牙的3.2%等，依次位列其後；而奧地利新增感染率僅1.8%，表現最好。世界衞生組織亦指出，英國等少數國家疫情持續，拖累歐洲疫情緩和的積極趨勢。

另一邊廂，德國下周將透過檢測血液抗體方法查找曾染疫者，以計算全國感染率。BBC評論指出，該國做法領先歐洲各國，值得英國學習。文章指，德國全國132間實驗室截至月初已日均處理約12萬次測試，總數超過130萬次；對比英國希望月底前日均處理10萬測試，但截至上周五（10日）僅累計檢測32萬個，反映英國政府行動力不足。