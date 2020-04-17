冰川融化數百文物自行出土　揭山隘曾是維京商貿之路

氣候暖化導致冰川融化，沒想到反而令挪威倫德布林（Lendbreen）冰川下的文物不斷「自行出土」，該國及英國劍橋大學的考古團隊，至今已在冰川融化後露出的山隘上，發現數百件可遠溯至1700年多前、保存得非常完好的古代人工製品，極具歷史價值。

團隊自2011年首次發現倫德布林冰川山隘，之後一直實地考察並發現不少文物，當中有些是運輸用器具，如馬蹄鐵、馱馬骸骨、雪橇碎片、刻有符文的手杖等。其他物品則包括木柄刀等日常生活用品，亦有不同的衣服殘骸，例如羅馬鐵器時代的束腰外衣、維京時代的連指手套和鞋，部分物品未有相關考古紀錄，功能不為人知。

團隊透過放射性碳定年法測定其中60件物品，推斷該山隘在公元300年的古羅馬鐵器時代至1500年時的維京時代，曾是連接偏遠地區的貿易網絡紐帶，用以從挪威境外運輸鹿角和毛皮等商品。山隘在公元1000年的維京時代達到使用高峰，其後因經濟及氣候變化、鼠疫等中世紀晚期流行病而被沒落。

是次考古研究計劃共同總監皮勒（Lars Pilo）相信，倫德布林山隘曾是古代長途旅人和商人使用的山路，而這些文物則是昔日旅客遺下。研究結果刊於周四（16日）出版的學術期刊《古物》。