新冠肺炎：派布口罩混毛髮昆蟲　接1900宗投訴

日本的新冠肺炎確診者增至10,437人（不計疫輪鑽石公主號），當中224人病歿。疫情下口罩需求大增，日本政府上周起向民眾派發可重用的布口罩，但部分派給孕婦的口罩出現瑕疵，有些沾染污漬、混有毛髮甚至昆蟲。厚生勞動省承認接到逾1900宗投訴，已要求供應商加強檢查口罩的品質，並讓民眾更換不良品。

當局於上周二（14日）起率先向孕婦，合共派發約1000萬個布口罩，並於上周五（17日）向每戶家庭派發2個布口罩。但當局不久後陸續收到口罩變色、混有毛髮等投訴，甚至是包裝袋內藏有昆蟲。厚生勞働省指示多間供應商預防同類事件再發生，並呼籲民眾向地方政府通報問題。當局又指，向一般家庭派發的口罩已經肉眼檢查，相信出現不良品的機會大減。

日媒調查發現，供新冠肺炎患者使用的病床幾乎爆滿，東京都、大阪府、滋賀縣、沖繩縣等8個都府縣的空床數量不足20%；其他及後進入緊急狀態的城市，床位也趨於飽和。然而，醫院相繼發生院內感染，全國醫療機構的口罩和人手不足問題愈來愈嚴峻。

另外，早前出現確診者的東京涉谷警署，增至5名拘留人士染疫，為介乎20至60多歲的男性，當局將於本周初關閉拘留所消毒。陸上自衞隊的東京練馬駐屯地亦有一名30多歲男隊員確診，目前在家隔離休養，暫未有其他隊員出現症狀。