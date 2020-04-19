伊朗神童網上對決　擊敗世界國際象棋冠軍

卡爾森（左）與菲魯兹賈在網上直播比賽對決。

世界國際象棋錦標賽冠軍保持者卡爾森（Magnus Carlsen），上周三（15日）在網上直播的「玩笑閃電盃決賽」中，不敵16歲的伊朗國際象棋神童菲魯兹賈（Alireza Firouzja），結束年初創下的111場連勝紀錄，將世界第一的寶座讓予明日之星。

兩人決賽歷時90分鐘，期間按賽規口頭評論對方及自己的棋步走法，卡爾森最終被菲魯兹賈以8.5對7.5分擊敗，將1.4美元（約11萬港元）獎金拱手相讓。卡爾森賽前曾稱對方是其歷來最大挑戰，賽後亦服輸讚揚他異常強大；菲魯兹賈則謙稱只是幸運取勝，雙方其實不相伯仲。

該網上比賽為期長達7個月，共132名選手競逐冠軍。卡爾森和菲魯兹賈周一（20日）將在另一場25萬美元（約194萬港元）獎金邀請賽，再次碰面對決。29歲的卡爾森自2013年起，一直穩坐世界冠軍。

菲魯兹賈8歲開始接觸國際象棋，12歲已成為伊朗全國比賽冠軍，目前世界排名第23位，去年12月在莫斯科世界閃電戰中一舉成名，僅屈居卡爾森之後，被視為其接班人。