全球網民執屋尋回憶　手機現金報紙統統有

最近全球多地的民眾被迫深居簡出，正是執拾家居的好時候，同時亦令眾多早在雜物堆中失蹤經年的珍貴物品重見天日。各地網民日前不約而同把在家「尋寶」所得的收穫，放上社交平台分享，可見寶物種類繁多，由歷史文件、現鈔到學生時代的手機、玩具及漫畫書，乃至已走進歷史的連鎖影視出租店會員卡都有，勾起不少人的懷舊情懷。

眾多尋寶網民中，最幸運的要數一名南非男士，他竟尋回以為丟失了的大筆現鈔，價值1萬南非蘭特（約4127港元）；其次是一個加拿大家庭找回68年前，以英女王加冕登基為頭版的《溫哥華太陽報》報章，紀念價值之高相信能帶來一筆意外小財。

另外，一名女士分享指找回實體影音時代的見證物，原來是一張租看影帶的會員卡，它屬於曾經稱霸全球、如今僅剩美國一間分店的連鎖影視出租店百視達。部分網民更詫異地找到一批相信是其母珍藏、不知年份多久的口罩和搓手液，對應現今形勢應該可大派用場，令人哭笑不得。

寶物亦不乏近代的iPod播放器、Game Boy遊戲機、舊手機、童年時讀過的漫畫等，雖然價值不一定高昂，卻滿載童年回憶。日本特攝演員吉岡毅志也在Twitter分享指，找到已在櫃桶底塵封20多年的《超人佳亞》初期計劃書，令一眾網民讚口不絕。