財長要求Google及Fb　轉載新聞需向業界付補償金

大型數碼平台Google及Facebook（Fb）透過新聞服務所賺取的廣告利潤豐厚，引起外界爭議，要求保障新聞業界收益。澳洲政府周一（20日）宣布，Google及Fb將需為其轉載放送的新聞，向新聞業界支付補償金。

澳洲財政部長弗呂登貝格指出，澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）去年7月已發表草案，要求數碼平台轉載新聞時，需向新聞業界補償合理廣告收益。他稱︰「我們很清要實施強制命令將是複雜的挑戰，很多國家曾經嘗試亦未能成功。我想我們能開創世界先例。」法國及西班牙均曾在國家提出有關要求，但始終未能令Google及Fb付款。

ACCC曾要求Google及Fb自願向新聞業界支付補償金，但雙方在金額上未達共識。Google回應指，已與25間澳媒磋商補償金額，期望可在政府訂立的11月限期前取得共識。Fb澳紐管理總監伊斯頓（Will Easton）回應時則表示︰「當我們努力趕及在限期前完成談判，政府的宣布令人失望。」又表示Fb因應疫情打擊，上月已宣布投資1億美元（約7.8億港元）於新聞業之上。

新冠肺炎疫情下，廣告需求下降、媒體收益減少，令澳洲多間報紙都「縮紙」以減省成本。而在澳洲網絡廣告業收益中，Google賺取其中47%，Fb則佔24%。