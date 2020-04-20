新冠肺炎︰為向全民派錢　紓困預算增至25.7萬億日圓

新冠肺炎疫情肆虐，重挫日本經濟。日本政府周一（20日）宣布，為了向所有國民一律發放10萬日圓（約7200港元）補貼，決定增撥8.8萬億日圓（約6327億港元），將紓困案支出總額增至25.7萬億日圓（約1.85萬億港元）。內閣會議重新敲定預算案極為罕見，而此舉將令日本赤字國債發行額隨之擴大。

首相安倍晉三周一上午在官邸召開政府與執政黨政策懇談會，闡明有關補充預算案。政府原定向部分收入減少的家庭，每戶發放30萬日圓（約2.2萬港元）；但由於領取條件複雜，惹來多方抨擊，政府最後決定不設收入門檻，改向每名國民一律發放10萬日圓，故紓困案成本需上調。內閣官房長官菅義偉表示，有關補貼金毋須課稅。

日本外相茂木敏充周一在網上發表演講，直指疫情「對國際經濟和日本經濟的影響極其嚴重，世界經濟正面臨二戰後的最大危機」。他又承認，日本疫情初期的應對有不足，尤其是疫輪鑽石公主號發生了集體感染，對本土疫情擴散亦未有足夠警惕。

此外，曾參與並批評疫輪鑽石公主號檢疫工作的神戶大學傳染病學教授岩田健太郎，周一表明對明年能夠舉辦東京奧運的可能性感消極。他指，要舉行奧運，需確保日本與全球的疫情均受控，他認為機會不大。

日本疫情持續擴大，至周一中午累計已有逾11500宗病例，其中238人病死。東京病例更超過3000宗，為全國之最，大幅拋離位列其次的大阪府和神奈川縣。