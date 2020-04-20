拒淪為點擊誘餌　哈利梅根封殺4小報

已移居美國的英國哈利王子和妻子梅根，周日（19日）晚越洋向英國4間主要小報發信，聲明以後不再接受他們的採訪和報道。被封殺的包括《太陽報》、《每日郵報》、《每日快報》和《每日鏡報》，即日停止收到哈利夫婦的照片更新，亦不能再出席他們的記者會。函件亦同時發予其他傳媒。

這份措詞強烈的聲明是哈利和梅根透過新委託的美國公關公司，直接發予上述4報的編輯部。信中讉責4報多年來「歪曲、造假和無理入侵」他們的私生活，為了「拒絕再讓自己淪為點擊誘餌，為失實報道生財」，從即日起將對它們採取「零接觸」策略，即是不再與有關媒體有任何接觸，包括報紙、相關網站、周日版及同一公司旗下所有刊物及媒體。

信中表示此舉旨在要公眾不再相信有關小報對哈利夫婦的任何報道，惟「其他媒體完全有權對薩塞克斯公爵伉儷進行正面或負面報道，但必須基於事實而非謊言」。他們亦強調絕對樂意與其他機構，特別是基層和新媒體機構合作，並尊重新聞自由。

據悉，梅根將在周五（24日）就控告《每日郵報》私自刊出她給生父的信件一案，出席視像聽證會；而哈利也剛就《太陽報》和《每日鏡報》母公司的涉嫌電話竊聽案，提出法律訴訟。