新冠肺炎：憂第二波疫情　約翰遜反對太早解禁

新冠肺炎疫情下，多國面臨醫療物資嚴重短缺的困境。英國醫學會日前表示，如果沒有足夠的防護措施，醫生可以拒絕置自己於受感染的險境。英國國家衞生事務局（NHS）高層周日（19日）亦開腔支持，認為醫護人員在沒有防護裝備下可拒絕工作。

NHS聯盟行政總裁迪克遜（Niall Dickson）表示：「每名員工都能夠自我評估，覺得自己有沒有獲得足夠的防護。」據悉，從土耳其運往英國的84噸個人防護裝備延誤，包括40萬套手術袍。迪克遜警告，國內手術袍可能很快耗盡；又指NHS及護理系統的防護裝備供應令人焦慮及失去信心，只有在供應穩定、員工確實可得到所需物資後，才可讓人回復信心。

醫護人員一直投訴防護裝備嚴重短缺，但政府被批評反應遲緩。政府發言人表示，正致力確保防護裝備盡快從土耳其運抵；教育大臣韋廉信亦指，皇家空軍已準備協助運送，希望在周一（20日）抵達英國。

英媒周一（20日）報道，有官員希望英國在疫情緩和後，能逐步解除防疫禁令。早前確診新冠肺炎、目前在別墅休養的首相約翰遜對此採取謹慎態度，指一旦過早解除禁令，國內可能會爆發第二波疫情；與內閣辦公室部長高文浩及財政大臣辛偉誠的意見相左。