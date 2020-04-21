冒失女網購填錯表　誤將送貨提示刻於耳機充電盒上

很多人也喜歡上網購物，享受足不出戶也能買到心頭好的樂趣。英國一名女子近日上網訂購了一對無線耳機，她擔心送貨員來到時，自己卻不在家，於是在訂購表格中寫上送貨提示。然而，她將提示填在錯誤的欄位中，令該段文字最終被賣家刻了在耳機的充電盒上。

法爾西尼（Rosa Falcini）在表格上寫道：「如果我不在這裡，請將它（無線耳機）放在後花園。」她的原意是確保送貨人不用白跑一趟，自己亦能安全地收取貨品。不過，原來她當時填寫的欄目是為刻字服務而設，賣家自然將該送貨提示刻於她的耳機充電盒上。法爾西尼收貨時發現可愛的粉紅色耳機充電盒上，突然多了該段令人摸不着頭腦的文字，立即哭笑不得。

她在社交網上與網民分享此事，不少網民看見耳機充電盒的照片後，紛紛捧腹大笑。不過，有網民質疑法爾西尼只是用修圖軟件將送貨提示貼在耳機充電盒的照片中；也有人指，刻字服務的欄目與供填寫送貨提示的欄目設於表格中的不同頁面上，懷疑她根本沒可能出錯。但法爾西尼堅稱，她沒有修圖，填表時兩個欄目都在同一頁。