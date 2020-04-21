美軍偵察機傾巢而出監視北韓　掌握軍事挑釁動向

北韓向朝鮮半島東面海域發射多枚反艦短程巡航導彈的一周後，美軍接連再派出偵察機飛臨半島上空。航天動向網站周二（21日）報道，美軍4種偵察機和巡邏機先後飛至南韓上空，被視為旨在加強對朝監視，掌握北韓的軍事挑釁動向。

專門追蹤飛機動向的網站飛機守望（Aircraft Spots）報道，美國空軍E-8C偵察機和海軍P-3C海上巡邏機飛臨半島上空。兩架軍機估計是在周二早上飛行，具體時間不明。而在前一天，美軍另派遣空軍RC-135W「鉚接」偵察機飛抵南韓上空。

美軍主要偵察機和海上巡邏機於近一周內，幾乎悉數出動，執飛半島上空。韓媒分析指，雖然美軍此舉可能只是如常執行既有任務，但亦不排除可能是發現了北韓有異常動向，因此緊盯不放。北韓上周二（14日）曾試射反艦短程巡航導彈，美軍當時翌日即派出RC-135U「戰鬥派遣」偵察機飛臨有關海域上空進行監察。

E-8C是監視地面目標的尖端偵察機，可在9000至1.2萬米高空對朝軍地對地導彈、導彈基地、野戰部隊、炮彈基地等地面目標進行精確探測和識別；P-3C則可以雷達探測潛艇。而RC-135W是美軍電子偵察機隊主力，可收集地面遙測設備在導彈發射前發出的電磁波，分析彈頭軌迹。