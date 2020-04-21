傳金正恩接受心血管手術病危　美韓密切監察情報

北韓領袖金正恩執政8年以來，從未缺席過紀念祖父、已故領袖金日成誕辰的太陽節活動。但在本月15日的太陽節中，金正恩沒有前往首都平壤錦繡山太陽宮參拜，因此傳出健康異常。美國有線電視新聞網絡（CNN）周二（21日）報道，金正恩接受心血管手術後病危，情報部門正密切監察情況。南韓總統府青瓦台指沒有發現北韓出現異動，對金正恩健康狀況無可奉告。

由南韓脫北者經營的新聞網「Daily NK」報道，北韓匿名消息人士指，金正恩於本月12日在平安北道妙香山附近的香山醫院接受心血管手術，該醫院是金氏一族專用。他手術後病情好轉，並轉往附近別墅休養，只留有部分醫護人員觀察病情。報道指，金正恩於去年8月出現心血管問題，但仍多次登上氣壓很低的白頭山，加上肥胖、過量抽煙及工作繁忙，令病情惡化。

CNN引述美國知情官員消息指，華府正留意金正恩的健康狀況，又指情況令人憂慮的說法可信，但難以核實嚴重程度。彭博社記者雅各布斯（Jennifer Jacobs）透露，華府已知悉金正恩上周接受心血管手術，並密切留意一旦他去世，由何人繼位。但白宮國家安全委員會及國家情報總監，均拒絕回應報道。有指金正恩胞妹金與正現時大權在握，如第二號人物。一旦金正恩健康出現問題，金與正將成為最具影響力人物。

南韓政府一名負責對朝事務的官員指，沒有線索推測金正恩健康出現問題，又指他早前曾出展公開活動，質疑報道的可信。位於北京的北韓駐中國大使館昨日氣氛平靜，但附近路口停泊2輛警車及有5名公安駐守，相信是為了應付打探消息的記者。中國外交部發言人耿爽指得悉有關報道，但不清楚消息來源。英媒引述中共中央對外聯絡部官員透露，相信金正恩沒有病危。

朝中社報道，金正恩向兩名對國家有貢獻人士，送上八十歲壽筵，但沒有提及送禮的時間及附上照片。金正恩最近一次露面，是視察部署西部地區的戰機。北韓於本月14日曾向朝鮮半島東面海域發射多枚反艦短程巡航導彈，金正恩通常會現身監督，惟朝中社事後未有發布金正恩到場的消息。

36歲的金正恩，2014年曾連續一個月沒有露面，其後撐拐杖現身，南韓情報部門猜測他接受手術，切除腳踝囊腫。