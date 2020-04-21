安倍向靖國神社供奉祭品　韓外交部深表遺憾

日本東京靖國神社周二（21日）展開春季例行大祭，首相安倍晉三以內閣總理大臣的名義，向供奉二戰甲級戰犯的靖國神社，供奉了名為「真榊」的祭品。日媒指，安倍在大祭期間不會前往參拜，而往年有參拜的官員則因應新冠肺炎疫情未有前往。

總務相高市早苗及厚生勞動相加藤勝信周一也供奉了真榊，高市和沖繩北方擔當相衞藤晟一曾於去年秋季例行大祭前往參拜，但因應新冠疫情下的避免外出要求，今次不會參拜。第二屆安倍政府在2012年12月上台後，安倍在2013年12月參拜靖國神社，而他在春季和秋季的例行大祭時均未參拜，僅供奉了「真榊」。

對此，中國外交部發言人耿爽周二表示，有關消極動向反映日方對待侵略歷史的錯誤態度，中方敦促日方切實信守有關的表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

南韓外交部發言人周二表示，政府對安倍再次向美化侵略戰爭和殖民侵略的靖國神社獻祭品，對此深表遺憾。韓方敦促日本領導班子正視歷史，以實際行動反省歷史，展現改善韓日關係的意願。

4月和10月的例行大祭對靖國神社而言是最重要的祭祀活動，但今年為防止新冠肺炎擴散，春季例行大祭從以往的3天縮短至2天，閉門時間也提前2個小時至下午5點。