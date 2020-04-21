新冠肺炎︰奧委會稱安倍同意負擔延期費用　日方否認

新冠肺炎疫情肆虐下，日本原定今年7月舉辦的東京奧運會需延期一年。國際奧委會（IOC）周一（20日）表示，奧運延期估計將花費約3000億日圓（約216億港元），並指日本首相安倍晉三已同意由日本負擔費用；惟日方周二（21日）隨即否認。

日本內閣官房長官菅義偉在周二的記者會上，直指IOC指安倍同意負責延期費用的說法「不屬實」。IOC周一曾表示：「安倍晉三首相已同意按照現行的合約條件，繼續由日本負擔（追加費用）。」日媒指，此舉凸顯了IOC意圖迫使日方負擔費用的姿態。

IOC周一在網上表示，IOC也將負擔相應費用，而預計金額為數億美元。按照機制，若IOC資金不足，奧運延期的成本只得由東京都政府負擔，倘無法完全負擔，則由中央政府填補。然而，在疫情下的經濟環境動用納稅人金錢，勢必引起輿論的反對。IOC另解釋，不將奧運決定延期兩年是因為日方表示無法應對大幅延期。

日本周一新增344宗新冠肺炎病例，增幅稍有回落；惟新增死亡人數增創單日新高，共23人。全國累計已有超過1.1萬宗確診，至少265人病逝。