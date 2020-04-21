新冠肺炎：下周恢復非緊急手術　新省學校下月11日復課

澳洲總理莫里森周二（21日）宣布，將在下周一（27日）澳新軍團紀念日假期後，恢復部分因新冠肺炎而暫停的非緊急手術，包括人工受孕、牙科、關節置換、白內障、乳房重建整形及骨科手術等，並恢復替18歲以下人士施手術。截至周二，澳洲累計有6643人確診，71人死亡。

澳新軍團紀念日為周六至下周日（25日至26日），本次恢復的手術約佔非緊急手術總數25%。莫里森表示，恢復部分非緊急手術是恢復正常生活的一大步。他以新加坡為例子，指保持社交距離措施很重要，否則疫情會再次爆發。內閣會於下月11日再檢討，以決定是否重開更多手術。衞生部長亨特指，官方庫存有1.6億個口罩，確保醫護人員施手術時得到充分保護。首席醫療官墨菲認為，恢復部分非緊急手術可挽救部分危在旦夕的病人。

新南威爾士省省長貝雷吉克莉安公布，下月11日起學校開始復課，初時會一星期只上一天課，再慢慢增加上課日子。學校會以學生的出席率達到25%為目標，校方會盡量安排同一家庭的學生同時回校上課，令家長更快適應，並準備更多洗手液、體溫計及其他清潔用品。老師會優先接受病毒測試，學生回校前要量體溫，分開用餐及家長接送時間。

貝雷吉克莉安指，民眾仍要注意社交距離措施，與人保持1.5米距離，只要有一少部分人不遵守規則，就能令疫情再爆發。悉尼有海灘已重開，但救生員不准泳客在沙灘上曬太陽或站在水中不動，要求他們必須在海中游泳，違者罰款1000澳元（約4926港元）。