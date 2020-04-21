新冠肺炎：英女王94歲壽辰　溫莎堡低調度過

英女王伊利沙伯二世周二（21日）迎來94歲大壽，但鑑於國內新冠肺炎疫情嚴重，今年生日將在溫莎堡低調度過。至於首相約翰遜病情繼續好轉，正逐步投入工作，並計劃於周二（21日）致電美國總統特朗普。

英女王及王夫菲臘親王早前已由白金漢宮搬到溫莎堡避疫，她以往生日通常與家人共度，少有大肆舉辦慶祝活動。因疫情影響，英女王今年更低調，官方日前宣布取消在倫敦各地鳴放禮炮，亦不會按傳統方式舉行6月的巡遊。按照慣例，當局通常會在女王生日當天，在政府建築上懸掛旗幟，但有官員透露，這一傳統安排今年亦可能取消。

至於首相府發言人提到，約翰遜仍未真正復工，繼續由外相藍韜文處理首相職務，但有聽取政府最新消息，亦計劃與特朗普及女王通電話。英國目前約有1.6萬人染疫逝世，是全球死亡人數第五高，全國已封鎖4周，民眾被要求居家避疫。惟國家統計局指，死亡人數或較官方公布數字多超過4成，達2.3萬人病歿。

此外，英國生活用品品牌Cath Kidston宣布，關閉全英國60間實體店舖，但會保留網店服務，逾940名員工當中，僅得32人逃過一劫。