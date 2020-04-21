新冠肺炎︰意大利下月4日起陸續解封　丹麥放寬聚會人數

意大利一度是歐洲的新冠肺炎疫央，政府實施嚴令封城以作防疫。在疫情增長放緩下，總理孔特周二（21日）在社交網上宣布，國家將於下月4日起陸續解封。政府將在考慮各地區不同情況，於本周內公布逐步重新開放全國的計劃。

孔特在Facebook發文稱︰「我很願意宣布︰由明天起，即時重開所有生活吧。但這樣的決定是不負責任的，這會令疫情失控重新反彈，一切前功盡棄。我們必須考慮各地區情況，按國家計劃行動。」孔特指，政府不會根據部分公眾意見，不會為了滿足個別行業企業生產或個別大區的要求而採取隨機應變的決定。

孔特呼籲民眾不要過分苛責國家，強調目前全世界都陷入困境，國民應為國家的疫情應對感驕傲。意大利於上月9日全國封城，導致經濟受重創，業界在上月底已紛紛開始表示不滿。政府上周宣布准許書店、洗衣店等商店重開，商家需遵守防疫規則，提供搓手液、人與人之間保持至少1米距離等。

由於歐洲疫情開始緩和，丹麥亦同時宣布，由5月10日起會放寬限制聚會人數，由現時的10人增至500人。然而，西班牙政府宣布，除歐盟長期居民、外交人員及其家屬、跨境工作者及醫護人員外，延長其他國家人員經西班牙前往歐盟及神根地區國家非必要旅行的臨時限制，至下月15日為止。至於北部潘普洛納則決定，取消本年度的奔牛節。