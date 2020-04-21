病危癱瘓漢求婚獲允　愛的奇迹起死回生

逆境求生，意志力起到決定性作用。英國一名男子早前身染重病全身癱瘓，被送進深切治療部。他全身不能動彈，仍鼓起勇氣用唇語向女友求婚，並獲首肯。令人喜出望外的是，本來病危的他居然在16天內神速康復，並於周日（19日）出院，令醫療團隊也感到不可思議。

42歲的斯卡格斯（Paul Skeggs）是一名駐醫院的放射治療師，月前在工作時感染了新冠病毒，呼吸困難併發罕見的全身癱瘓徵狀。本月3日他被送入深切治療病房後，一直保持旺盛鬥志。在另一醫院任職放射治療師的女友拉文德（Katy Lavender）每日來探望他時，他都嘗試為她坐起來，可惜一直未能成功。

斯卡格斯其後自忖時日無多，遂用盡全身力氣，以唇語向拉文德說：「嫁給我。」當時病房內所有人都哭了，深受感動的拉文德也立即應允。豈知奇迹就由此發生，斯卡格斯的病況由這刻起神速好轉，留醫16日後更完全康復。

斯卡格斯周日在拉文德陪同步出病房時，整個醫療團隊都列隊為這對準新人拍掌歡呼。拉文德在社交網站貼文向大家道謝，表示他們經已舉行訂婚儀式，斯卡格斯也希望快點重返工作崗位，繼續與團隊一起作戰。