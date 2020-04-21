新冠肺炎：新增1111宗確診　延長阻斷措施至6月1日

新加坡新冠肺炎疫情持續嚴峻，周二（21日）新增1111宗確診病例。該國目前共錄9125宗病例，續成東南亞之最。總理李顯龍發表電話講話，宣布延長阻斷措施至6月1日為止。

衞生部表示，新增病例當中，以居住員工宿舍的外勞為主，而本地居民病例僅佔20宗。這是新加坡繼周一（20日）證實1426宗病例後，確診數字再次破千。

面對國內爆發疫情，李顯龍表示，阻斷措施已發揮作用，政府將關閉更多工作場所，進一步減少從事必要服務人士外出，降低病毒傳播風險。他另要求國民不能掉以輕心，要繼續遵守阻斷措施，除購買食物或日用品外，否則應留在家中，外出也應戴口罩及單獨出行。

國家發展部長黃循財補充道，政府將收緊各行業的必要服務範圍，讓每天仍須外出工作的必要服務人員，從目前的20%減至15%。他亦同時宣布，為避人群在巴刹（集市）及超市聚集，會在巴刹試行管制措施，分開身份證號碼尾數單數及雙數人士進入時間。

對於新加坡外勞感染數字驚人，日本《日經亞洲評論》周一有分析指，新加坡目前情況提醒各國，應注重外勞及移民的居住設施及環境等，才可減低社區爆發疫情。