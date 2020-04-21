首相涉殺前妻後娶新歡　政府協商宣布即時下台

非洲國家萊索托首相塔巴內（Thomas Thabane）早前捲入宮鬥式殺妻風波，國內要求他下台的呼聲不絕，衝突一觸即發。萊索托聯合政府與南非調解員達成協議後，終在周一（20日）發聲明宣布，會確保以「有尊嚴及安全」的形式，讓塔巴內即時下台。

萊索托42歲的第一夫人瑪埃薩亞赫（Maesaiah）涉嫌在3年前買兇謀殺塔巴內前妻莉波萊洛，並在兩個月後與80歲的塔巴內成婚。警方追查後，終在2月拘捕並起訴瑪埃薩亞赫，其後更懷疑塔巴內涉案。塔巴內在黨內壓力下，宣布會在「事情受控」後辭職，但未有說明日期。

塔巴內和瑪埃薩亞赫均否認涉案，塔巴內上周六（18日）更指控國內執法機關損害民主，派出軍隊進駐市內街頭。事件觸發南非調解人員介入斡旋，促成政府協議。協議詳情尚未公布，但據報將列明塔巴內下台後，不會再因該宗謀殺案而受查。

南非調解員雷德比（Jeff Radebe）和萊索托副首相莫萊萊凱（Monyane Moleleki）周一發聲明指，萊索托聯合政府將確保塔巴內享有其首相權利，有尊嚴地「榮休」。雖然協議表明塔巴內會即時離任，但塔巴內仍未表態是否同意該份協議。