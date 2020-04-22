新冠肺炎︰長崎港郵輪34船員染疫　奧組委職員中招

繼鑽石公主號後，日本又再有郵輪爆發新冠肺炎疫情。由中美合資營運的郵輪歌詩達大西洋號（Costa Atlantica）目前停泊於九州長崎港維修，當局周三（22日）公布船上另有33名船員感染。同日，東京奧組委亦首次有員工確診。

歌詩達大西洋號上月在三菱重工長崎造船所香燒工廠完成維修後，正停泊於長崎港，船上有623名船員，包括一名日本翻譯，沒有乘客。一名外籍船員日前確診染疫後，當局為首名患者的57名密切接觸者檢測，其中逾半「中招」，包括船員和供餐人員。

由於船上出現集體感染，長崎縣和市政府正與中央政府合作，為郵輪準備醫療支援、病人移送及消毒，以疫情進一步擴散。然而，三菱造船所則透露，郵輪上部分船員持續上下船，據報部分人是上岸求醫。

東京奧組委周三宣布，東京都晴海辦公室一名30多歲的男職員在周二（22日）確診，目前在留家休養。奧組委已要求，曾在患者發病前2周內與他接觸的員工，需在家隔離兩周。東京奧組委約有3800名員工，但在東京緊急狀態下，大多是在家工作。

連同歌詩達大西洋號以及鑽石公主號上的患者，日本國內病例至周三已增至逾1.2萬宗，其中296人死亡。