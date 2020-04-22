新冠肺炎：法媒估中國最少2.5萬人染疫亡　要為隱瞞疫情負責

新冠肺炎疫情蔓延全球，世界各國確診及死亡病例持續攀升，惟中國聲稱當地疫情已受控。但有法國媒體刊文稱，中國實際的染疫和病死人數估計為官方公布的5倍，又批評中國隱瞞疫情2個多月，需為疫情傳播負起責任，因而削弱其國際地位。

文章表示，中國官方只計算在醫院死亡的病例，估計這些死於家中的人數約為官方統計的3分之一。另患者如有其他疾病，最終死於併發症也不計入官方統計當中。據中國流行病學研究數據顯示，因併發症死亡的病例佔在醫院死亡病例約72%。因此，文章認為中國新冠肺炎確診死亡的實際數字最少約2.5萬人；單是湖北省武漢市，病死人數亦估計達1.4萬人。而中國官方公布的數據，內地累計有4632人病亡。

在經濟方面，雖然中國企業已9成復工復產，但受制於供求不平衡，中國亦難避陷入經濟衰退。在地緣政治上，美國在這次危機中放棄當全球領袖，北京則利用這次疫情加快了「去西方化」進程，一方面指摘民主國家控制疫情無力，同時加強與新興國家建立關係，方法包括透過提供醫療用品開展衞生外交、提供援助資金，以及控制如世衞等國際組織。