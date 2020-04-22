日媒：一旦金正恩無法治國　胞妹金與正頂上

美國有線電視新聞網絡（CNN）日前報道，北韓領袖金正恩接受心血管手術後病危，但消息未獲官方證實。日本《讀賣新聞》周三（22日）報道，北韓勞動黨中央委員會去年年底曾召開全體會議，倘金正恩死亡或其他原因無法行使職務，將由胞妹金與正代行最高領導人職權。美國總統特朗普指，不知道金正恩情況，並祝對方安好。

《讀賣新聞》引述消息人士指，勞動黨中央委員會全體會議去年決定緊急權力移交方案後，金與正以本人名義向黨政軍下達數項指令，她於上月3日及22日，再以自己名義就美朝關係及兩韓關係發表談話，對外彰顯存在感。報道指，金與正在去年底已掌握人事任免權，最近從勞動黨宣傳部第一部長升任組織部第一副部長，本月更補選為勞動黨中央政治局候補委員。

金正恩在上月21日指導試射戰術導彈時，金與正亦有到場。分析指，此舉可能是鞏固金與正在軍中的威信，有需要時掌握軍權，代行兄長的權力。消息指，金正恩去年底因心臟病、高血壓及糖尿病，導致健康急轉直下，法國醫生團隊曾於本年1月前往北韓，相信於當時加速權力交接。

南韓國會外交統一委員會委員長尹相炫前日指，北韓有很多不尋常現象，如最高人民會議原定本月10日舉行，但延至12日召開，金正恩卻罕有缺席；他亦沒有出席紀念祖父、已故領袖金日成誕辰的太陽節；北韓首都平壤於數日前突然封城，全城陷入癱瘓。對於金與正近期的職位變化，尹相炫認為明顯是培養接班人。南韓青瓦台總統府重申，未發現北韓出現異動，又指不宜對外媒報道或北韓反應表明立場。

特朗普稱：「我和他（金正恩）關係良好，我只可以這樣說：我祝他安好。如果他的健康狀況真如報道所指，那是很嚴重的情況。我說過很多次，如果是（金正恩以外的）其他人在位，我們現在已正和北韓打仗了。」

有美國中情局（CIA）前情報分析官透露，美國情報部門一直十分關注金正恩的健康。但北韓已故領袖金正日於9年前去世時，美方也是在48小時後北韓公布消息才得知，因此不清楚金正恩現況。他指，美國已制訂預案，應對金正恩健康問題可能導致北韓動盪。倘金正恩命危，他的子女十分年幼，只有血統純正的金與正能接班，能否得到內部認可成為關鍵問題。