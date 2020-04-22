新冠肺炎：全球饑荒大流行　2.65億人瀕臨餓死

新冠肺炎疫情禍延全球經濟，聯合國世界糧食計劃署（WFP）等國際機構，周一（20日）發表《全球糧食危機報告》，警告世界在疫情下處於「飢餓大流行邊緣」，將面臨「聖經規模的大饑荒」，預計2.65億人瀕臨餓死。二十國集團（G20）農業部長視像會議同日承諾，將盡力確保糧食供應鏈不受各國的防疫限制措施影響。

報告顯示，截至去年年底，全球55個國家及地區有8.21億人長期陷於飢餓，另有1.35億人處於有立即健康風險的「危機狀態」，新冠肺炎疫情將令額外1.3億人於今年年底瀕臨餓死。在最壞的情況下，會有30多個國家出現饑荒，情況最嚴重的10個國家都受衝突、經濟危機、氣候變化影響，包括也門、剛果民主共和國、阿富汗、埃塞俄比亞、敍利亞、南蘇丹、蘇丹、尼日利亞、委內瑞拉及海地。

國際對糧食安全的認定標準，目前大多依據「糧食安全階段綜合分類」（IPC）為指標，共5個等級。「危機狀態」是第3級，若營養不良的人口比例持續上升，就會進入「人道緊急狀態」，最嚴重的第5級「饑荒」。聖經等級指的是聖經啟示錄中的四騎士瘟疫、戰爭、饑荒和死亡。

報告指出，早在疫情爆發前，東非和南亞部分地區已因乾旱及數十年來最嚴重蝗災，導致嚴重糧食短缺，對2020年的展望已是第二次世界大戰以來最差，疫情帶來的經濟封鎖讓瀕臨饑荒的全球人口在4個月內激增一倍至2.65億人。

WFP執行董事比斯利（David Beasley）呼籲G20各國伸出援手，迅速採取緊急行動及向聯合國撥出更多資金以避免災難，否則饑荒危機將觸發政治動亂與難民潮。G20農業部長會議會後聲明指，將防範對糧食和農產品出口的任何不合理限制性措施，確保糧食和農產品持續流通。