瓶中信漂流荷蘭　婦人40年後輾轉重聚

英國一名女子年輕時貪玩在海邊投下一封瓶中信，之後早已遺忘。誰料該瓶子竟在40年後被荷蘭一個家庭檢獲，後者在社交網發文貼相尋人，最後不但讓女子與信件重聚，還令她與一批久違的老同學再次聯絡上，令人讚嘆世事之奇妙。

56歲的史密斯（Natalie Smyth）幼時在肯特郡梅德斯通居住及讀書，1979年7月，她在一次地理考察活動時，與同窗沃倫（Nadine Warren）在一個膠瓶內塞入寫了姓名住址的字條拋入海中鬧着玩。兩人之後再沒提起瓶子的事，史密斯1982年搬離梅德斯通，而沃倫其後也移民到加拿大。

史密斯早前在社交網上，看到一位與她同名的女網民上載一張已褪色字條的照片，表示曾接到來自荷蘭的網友訊息，詢問她是否字條的物主。史密斯細看下認出那是自己40年前的手筆，不禁大吃一驚。於是透過該名女網民，聯絡上找到瓶中信的荷蘭網友沃爾登伯格（Roger Woldenberg）。

沃爾登伯格表示，是在家中雜物堆中發現塵封的膠瓶，相信是其母在韋斯特卡佩勒海邊拾獲。他依着信上地址在社交網尋人，卻誤找了該位同名的女網民，幸好最後輾轉找到真正的史密斯，令事件圓滿收場。史密斯則對能與瓶中信重聚感到驚訝，又指沃爾登伯格在社交網的尋人貼文，令她與數名昔日同窗再聯絡上。