美參議院認同情報機構結論　指俄干預2016美國大選

美國中央情報局（CIA）等情報機構早年作出結論，指現任總統特朗普在俄羅斯協助下勝出2016年大選，特朗普否認並予以批評。由他所屬共和黨領導的參議院情報委員會周二（3日）發表報告，證實前朝情報官員調查的分析正確且沒受政治影響，猶如摑了特朗普一巴掌。

這份158頁報告詳述，有關情報機構在前總統奧巴馬離任前、於2016年末和2017年初針對俄羅斯干預總統選舉的調查細節；特朗普政府在該報告發布前曾對之作刪改。調查發現，參與調查的情報分析師沒受到政治壓力，反映分析推理及辯解合理；亦未有將英國軍情六處（MI6）前情報人員斯蒂爾的黑材料，納入作任何分析性判斷的基準。報告與眾議院情報委員會2018年質疑情報官員的報告結論形成對比。

發表今次報告的參議院情報委員會主席布爾（Richard Burr）表示，委員會沒理由質疑情報機構的結論。然而，曾於特朗普時期短暫任職CIA的弗萊茨（Fred Fleitz）批評報告是洗白，認為很多共和黨人相信情報機關誇大俄羅斯對特朗普的支持。

參議院情報委員會將在未來幾個月發布最後一份長達900多頁的兩黨合作報告，以釐清特朗普競選團隊與俄羅斯之間可能存在的轇輵，目前未提交情報機構作分類審查。