美軍方高層假定　金正恩仍軍權在握

美國有線電視新聞網絡（CNN）日前報道北韓領導人在接受心血管手術病危，消息目前仍未得到證實。美國軍方高層周三（22日）表示，目前仍然假定金正恩仍掌握軍事大權。日媒周四（23日）引述消息指，金正恩接受手術後身體並無大礙，只是到了元山別墅躲避新冠肺炎疫情。

美國參謀長聯席會議副主席海騰（John Hyten）在國防部的簡報會上稱，他未掌握任何情報可以證明或否定金正恩病重的相關報道，所以他假定金正恩仍然完全掌控北韓的核子武力和軍隊。他表示：「我沒有理由不這樣假定。」美國國務卿蓬佩奧則說，美方仍然密切留意北韓情況，沒有其他補充。

北韓官媒至周三也未有報道金正恩的身體狀況，但報道了金正恩在當天，回覆敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德在已故北韓領袖金日成108歲冥壽當日發來的電文，間接顯示金正恩仍有能力處理國事。但南韓傳媒指，北韓官媒通常會發布新的公開活動或照片來反駁領導人病危的傳言，但這次沒有這樣做，令外界對金正恩的健康情況有更多猜測。

另有消息指，金正恩的警衞中，有人感染了新冠肺炎，在平壤政權內部引起憂慮。金正恩因此離開人口密集的平壤，到元山休養並遙距工作。有指疫情久久未散，令他有可能延長在元山別墅的時間。日本政府推測，金正恩正在當地接受某種治療，狀況不算嚴重。北韓則重申，國內沒有新冠肺炎病例。