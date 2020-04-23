美轟炸機懾中俄　罕有飛越太平洋演習

美國結束在西太平洋的戰略轟炸機部署行動後，隨即展示全新作戰概念，一架轟炸機罕有從本土出發，飛越太平洋抵達日本與自衞隊演習，更南下至沖繩才回程。在中俄美兩大陣營軍事角力下，美方此舉或警告中俄，美軍轟炸機繼續活躍區內。

專門追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots周三（22日）表示，美國空軍1架呼叫代號為HYPER21的B1B轟炸機，由南達科他州埃爾斯沃思空軍基地出發並向西北方飛去。它飛越北太平洋的白令海後，一度接近俄羅斯堪察加半島，之後飛往日本上空匯合駐守青森縣三澤基地的航空自衞隊戰機，回程前更向南飛往沖繩附近。

美國軍事網站The War Zone指出，雖然美軍定期在歐洲地區執行這類轟炸機任務，但在太平洋地區相對罕見，特別是轟炸機由本土出發。此外，美軍不久前戰略轉型，結束長達16年以關島為基地的「持續轟炸機進駐」任務，改以外界難預測的方式向區內派遣轟炸機，因此這或是轉型後首次有轟炸機從本土出動，飛往西太平洋演練。

美國空軍其後證實，1架B1B周三由本土基地出發，與日本航空自衞隊7架F2戰機及8架F15戰機、駐日美軍6架F16戰機展開雙邊戰區熟悉訓練，全程30小時。這是印太司令部與戰略司令部的聯合轟炸機特遣隊任務，更示範「動態武力運用」的作戰概念。美軍強調行動展示美方透過部署戰略部隊，對印太地區穩定及安全的堅定承諾。

與此同時，因應俄羅斯軍機頻繁在北極地區活動，美軍加強在阿拉斯加州的部署，該州的艾爾森空軍基地周二（21日）接收首兩架F35A隱形戰機，數量至明年底前增至54架，將與該州埃爾門多夫理查森空軍基地的F22隱形戰機，應對俄機來犯。