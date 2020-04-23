6歲先天性脊柱裂男童　仿99歲老兵步行籌款

英國99歲二戰退役老兵穆爾日前環走花園100圈，為國家衞生事務局（NHS）籌款，令人津津樂道。布里斯托爾維多利亞公園一名患有先天性脊柱裂的6歲男童受到啟發，上周五（17日）起每日撐着助行器步行10米，同為NHS籌款，3天內籌得超出目標350倍以上的善款，至今已籌得逾14萬英鎊（約134萬港元）。

男童米爾斯（Frank Mills）18個月前才學會以助行器走路，短距離對其而言已難於成行，惟他在電視上看到穆爾的善舉時，竟主動表示：「我想這麼做！」父母驚喜地為米爾斯布置挑戰之路，以粉筆在家門前的行人路劃出起點、終點及每米記號，2米處更寫下「你做得到」（you can do it！）鼓勵愛兒。

步行10米對米爾斯而言是個巨大挑戰，但他表現出非凡熱情及耐力，更令人哭笑不得地向鄰居喊話要求贊助。父母索性為米爾斯在網上發起眾籌，所得捐款給予NHS，沒料得到極大回響，近8000名網民紛紛慷慨解囊。

米爾斯是早產嬰兒，在當地的聖邁克爾醫院留醫將近5個月才出院，其後在布里斯托爾接受持續治療。其母表示，一家人在NHS醫護悉心照顧及提供資源下受益匪淺，希望能以行動響應穆爾，盡己所能支持NHS渡過難關。