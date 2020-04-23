英4月PMI僅12.9史上最低　預示次季經濟最少縮7%

英國公布，4月Markit製造業採購經理指數（PMI）初值32.9，低於預期42及3月的47.8；服務業PMI初值12.3，大幅低於預期27.8及3月的34.5。綜合PMI報12.9，大幅差過預期29.5及3月的36，全部均為紀錄低位。

Markit首席經濟學家威廉姆森稱，糟糕的調查數據表現毫無疑問將提高人們對封鎖措施的成本，以及當前措施持續時長的疑問。數據表明英國次季經濟按季或萎縮7%，但需要提醒的是，這可能是個保守估計，因該調查不包括零售商或大多數個體戶。

調查顯示，疫情對英國經濟的影響程度超過了最悲觀的預測者所擔心的程度，因英國企業報告稱，在全國範圍內的「一級封鎖」期間，需求出現了歷史性的大幅下降。

疫情料使全球第5大經濟體英國的經濟出現大幅萎縮，並增加人們對於政府的金融援助是否足夠迅速惠及企業的疑慮；81%的英國服務公司和75%的製造商報告說業務活動下降，只有部分醫療、食品和飲料製造商在4月份實現了增長，還有少數幾家與在線零售和公共部門相關的服務公司。