新冠肺炎：為防疫症輸入　限制非必要貨品入口到年底

一直堅稱沒有新冠肺炎確診個案的北韓，日前宣布限制非必要的貨品入口至年底，作為防止疫症輸入的措施之一。

南韓脫北者經營的新聞網「Daily NK」周四（23日）引述息來源報道，北韓政府上周五（17日)透過由內閣及勞動黨中央委員會一同簽署的「聯合決策文件」，將有關指令直接下達到全國各個機構，並沒有通過官方傳媒公開。該公告列出，受限制的非必要物品包括調味料和電子產品等。報道指出，北韓政府推出這項措施的原因，似乎是認為從海外入口的貨品有可能散布新冠肺炎病毒。

報道指出，北韓人對限制入口的公告大為緊張，擔心是政府企圖禁止所有入口貨的舉措，銷售入口貨的商人固然憂慮，就連邊境守衞亦擔憂他們從走私活動得來的收入會減少。入口限制也導致當地市場的貨品價格飆升，準備舉行婚宴等重要活動的家庭，也因為恐防貨品價格會飆得更高而急忙採購所需的物資。

公告同時宣布北韓的「國家建設項目」會由15個減至5個，但沒有指明涉及哪些項目。報道指，北韓減少大型建設項目正反映該國似乎是要集中人力、物資和財政資源，趕及在今年10月10日的勞動黨建黨75周年完成興建現代化的平壤綜合醫院。