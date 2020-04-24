新冠肺炎：新增治愈人數多於確診　疫情進一步好轉

意大利的新冠肺炎疫情有迹象進一步好轉。（Getty Images圖片）

意大利曾是全世界新冠肺炎疫情最嚴重的國家，目前疫情漸見緩和，而根據當局周四（23日）發布的數據，意大利在疫情爆發以來，首次出現新增治愈人數超過新增確診人數的情況，顯示疫情進一步好轉。

意大利民事保護部門負責人、新冠病毒應急委員會專員博雷利在新聞發布會上說，該國新增的新冠肺炎治愈病例有3033宗，新增確診病例只有2646宗。全國累計確診病例189973宗，累計死亡病例25549宗，比前一天增加464宗。累計治愈病例則共有57576宗。未康復患者的人數已連續4天下降。

博雷利又指，民事保護部門設立的新冠疫情應急基金已收到捐款1.29億歐元（約10.8億港元），該部門已用其中7100萬歐元（約5.9億港元）購買呼吸機和個人防護裝備。

世衞周四則關注到歐洲部分國家的養老院，新冠疫炎死亡率高的情況。世界衛生組織歐洲區域辦事處主任克盧格（Hans Kluge）稱，一些歐洲國家，多達一半新冠肺炎的死者是來自養老院，形容情況是「不可想像的人間悲劇」。他稱有急切必要重新思考及調整養老院的營運方式。